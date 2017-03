Les bonnes résolutions des Français sont-elles terminées ?

Au mois de janvier, on est tous plus motivés que jamais à reprendre le sport et à arrêter de grignoter. Mais dès février, c'est une autre histoire...

Chaque année, c'est la même chose. Au mois de décembre, entre deux parts de bûche et deux coupes de champagne, on se le promet : à partir de janvier, c'est fini les bêtises. A nous les repas équilibrés, le sport trois fois par semaine et la nouvelle hygiène de vie qui va faire de nous un winner, un vrai.

Et généralement, il faut bien l'avouer, au mois de janvier, tout se passe bien. On est à fond, on carbure aux crudités et aux légumes vapeur, on se déchaîne à la salle de gym... Puis, février arrive. Et là, c'est le drame. Selon des données recueillies par Deliveroo, le site de livraison de petits plats à domicile, le mois de février marque un retour à la gourmandise pour les Français.

Eh oui : une fois le mois "détox" terminé, les anciennes habitudes reviennent au galop et la consommation de desserts augmente de 19% ! Visiblement, notre dent sucrée n'était pas si loin que ça... Mais rassurez-vous, les Français ne sont pas les seuls : partout dans le monde, c'est la même chose. D'ailleurs, la France ne se situe qu'à la 12ème place du classement des gourmands.

A ce petit jeu, les grands champions du sucre sont les Italiens, puisque leur consommation de desserts augmente de 77% entre janvier et février. On retrouve ensuite les Emirats Arabes Unis (54%), l'Espagne (53%) ou encore l'Allemagne (50%). Comme quoi, les Français ne sont peut-être pas si gourmands que ça.

Il faut dire que notre truc à nous, c'est plutôt le fromage...