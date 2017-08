Les cinq aliments les plus désaltérants

Sauriez-vous dire quel fruit ou légume manger pour une hydratation maximale ?

On aura beau vous rabâcher sans arrêt qu'il est important de vous hydrater, de boire beaucoup et de rester au frais pendant les phases de grosses chaleurs, vous aurez toujours tendance à suer à grosses gouttes dès les 30° dépassés. Après 35°, vous risquez même de devenir un peu désagréable.

On va essayer de corriger deux probèmes avec la nourriture ok ? Le premier c'est de vous hydrater un peu plus, le second c'est de vous faire manger des trucs bons, qui rendront vos étés plus frais. C'est parti pour les 5 trucs à manger (presque) sans modération pour ne pas risquer le dessèchement.

Le concombre

Plus de 97% d'eau dans le concombre, de quoi surmonter les périodes de grande soif ! Bourré de vitamine, C on vous recommandera de le consommer cru, en rondelles, en salade.

La pulpe regorge d'eau, ne l'égouttez pas trop si vous voulez conserver toutes ses propriétés.

La pastèque

Très peu de calories, un petit goût sucré irrésistible, la pastèque a en plus l'intérêt de comporter plus de 92% d'eau. Pour le coup on sait qu'on aura pas trop de mal à vous recommander sa consommation, c'est le fruit star de l'été. Le melon est aussi tout aussi recommandé.

Les oranges

En jus ou en quartier, les oranges, mais aussi les pamplemousses et toutes les agrumes, sont une excellente source d'hydratation, et évidemment de vitamine C. On n'hésite surtout pas !

La courgette

La courgette contient moins d'eau que les fruits et légumes précités, mais elle a l'avantage d'être riche en antioxydants et en vitamines. Indispensable pour maintenir son hydratation tout au long de la journée.

La tomate

On termine avec l'indispensable tomate, 92 à 95% d'eau, facile à cuisine, délicieuse en salade, elle a en plus des vertus sur la peau, et vous permettra de conserver votre bronzage plus longtemps, et surtout naturellement.



Il y en a d'autres ! La salade, l'ananas, l'abricot, etc. D'une manière générale privilégiez toujours les fruits et légumes crus pour entretenir une bonne hydratation corporelle tout au long de la journée.



Et surtout, buvez !