Les eaux détox, chimères ou de réels bienfaits ?

Les boissons détox fleurissent partout mais quid de leurs réels bienfaits ?

Dès lors que l’été s’installe paisiblement, il n’est pas rare d’apercevoir un peu partout ces jolis mélanges d’eau agrémentée de fruits et d’aromates. Gourdes individuelles, restaurants, terrasses, les eaux dites détox séduisent à chaque coin de rue. Mais alors, sont-elles vraiment efficaces ?

Quid du « détox » ?

La tendance nous vient tout droit d’outre – Atlantique, où la detox water n’est définitivement plus une nouveauté. Très sollicitées, les eaux sont particulièrement attractives en été de par leur fraîcheur, leur légèreté et bien évidemment leur apport en hydratation. Cependant ce sont véritablement les vertus détoxifiantes de ces breuvages, bénéfiques pour l’organisme, qui font aujourd’hui son succès. Faisons donc le point sur cette question.

Pour rappel, notons que la detoxification consiste à se débarrasser des graisses et toxines susceptibles de ralentir notre métabolisme. C’est là que les eaux détox interviennent. Gorgées des fruits et aromates que l’on y a ajouté, leur richesse en vitamines, oligo-éléments et surtout en antioxydants viendra donc donner un coup de pouce à la detox de notre foie.

Seul bémol, les fruits et herbes aromatiques n’ont pas tous les mêmes vertus antioxydantes, les champions en la matière demeurant le citron, les fruits rouges et la pastèque. Par ailleurs les diététiciens sont plutôt unanimes sur cette question. Pour un apport optimal en nutriments et un bonus en fibres, rien ne vaut la bonne vieille méthode : manger des fruits !

Buvons de l’eau !

Dans tous les cas, simple tendance ou véritables boissons novatrices, les eaux détox ne peuvent pas faire de mal. Toujours préférables à n’importe quelle boisson sucrée, elles permettront au contraire de consommer « zéro calories » et d’importantes quantités d’eau sans en avoir l’air (avec en prime un effet rassasiant !).

Vous l’aurez compris, pas d’effet miraculeux, néanmoins l’abus de ces eaux détox est loin d’être dangereux pour la santé.