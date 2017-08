Les illusions d'optique de la maquilleuse Innanai

Quand une artiste se maquille pour jouer avec la réalité, ça donne des résultats épatants !

Innanai est douée d'une sacrée imagination. Mais plus que cela, elle sait utiliser le maquillage comme personne ! Il n'y a qu'à plonger dans les photos qu'elle publie sur son compte Instagram pour s'en apercevoir !

Ines Kus est l'artiste croate qui se cache sous ce pseudo. Elle peut passer 12 heures à créer ces masques de peinture. Elle s'attaque en plus au visage, qui est la partie du corps la moins évidente à transformer via le bodypainting. A l'aide d'un fond noir et de maquillage de la même couleur, elle peut jouer sur les perspectives et obtenir ces trompe-l'oeil super bien fichus.

