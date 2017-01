Les meilleures recettes de crêpes de Pinterest

Tout le monde adore les crêpes ! Ça tombe bien, jeudi 2 février, c'est la chandeleur. Une bonne occasion de regarder dans quelle recette de crêpes on pourrait se lancer.

Le saviez vous ?

La chandeleur est une fête chrétienne, qui a lieu 40 jours après Noël. Son nom vient du mot chandelle, car c'est la fête de la lumière, celle qui termine officiellement la période de Noël et le jour où on peut ranger la crèche. Le jour de la chandeleur, les croyants doivent récupérer un cierge à l'église et revenir chez eux sans qu'il ne s'éteigne. Selon cette religion, ce cierge béni porte chance (voire empêche carrément de mourir dans l'année).

Pourquoi des crêpes ?

Selon la tradition, si on ne faisait pas de crêpes à cette date, la récolte de blé risquait d'être compromise. A cela s'ajoutait la tradition de la pièce d'or. Les paysans tenaient une pièce dans leur main gauche et faisaient sauter la première crêpe de l'autre main. Ensuite, ils déposaient la pièce sur la crêpe, l'enroulaient et déposaient leur petit paquet en haut d'un meuble jusqu'à l'année suivante. A la chandeleur suivante, la pièce était offerte à un pauvre du village.

Pour avoir un bonheur garanti, il fallait donc manger des crêpes, être adroit avec son retourné et être généreux ! C'est dans nos cordes non ?

Passons aux recettes !

Crêpes suzette !

On ne sait pas bien qui est Suzette, mais on adore ses crêpes !

Crêpes au chocolat

Voilà une variante facile à réaliser : un peu de poudre de cacao dans la pâte à crêpe classique et voilà de délicieuses crêpes parfumées !