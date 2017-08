Les merveilleux découpages de Kiri Ken

L’art du découpage a trouvé un maître en la personne du japonais Kiri Ken

Il est des activités que l’on pourrait croire réservées aux plus jeunes : le découpage en est une. C’est tout un apprentissage pour les enfants de maternelle que de se servir de l’outil « paire de ciseaux » pour réaliser des découpes plus ou moins heureuses. Et quel drame si, d’un coup, les lames des ciseaux ont entamé la forme qui peu à peu se dégageait du papier !

Mais si on observe ce que Kiri Ken est capable de créer dans une simple feuille de papier, aucun doute n’est plus possible ! Le découpage est un art à part entière, qui nécessite une grande concentration, une immense minutie et une patience infinie. Cet artiste réussit le prodige de réaliser des créations si fines qu’on les prendrait pour de la dentelle. L’extrême délicatesse des motifs donne un joli mouvement aux créatures imaginées. Par le nom qu’il s’est choisi, Kiri Ken, qui signifie Lame Tranchante, l’artiste annonce la précision de son travail et la détermination à se dépasser.

L’art du découpage est ancien au Japon où on le nomme kirigami. Comme bon nombre d’artisanats liés à l’utilisation du papier, le kirigami vient de Chine. Mais c’est un art qui s’est pleinement développé au Japon, où il a longtemps été pratiqué lors des cérémonies religieuses. Au cours de l’ère Edo (environ 1600-1868), les spectateurs lançaient des défis aux artistes « découpeurs », les contraignant à repousser sans cesse les limites de l’impossible.

Kiri Ken n’a pas attendu d’être défié pour réaliser tout un univers, tantôt aquatique, tantôt terrestre, mais toujours propice à confirmer son talent.