Les robes des mariages royaux à travers le temps

Rêves-tu de devenir une princesse, même si c’est seulement pour un jour ? Te laisses-tu inspirer par les robes glamoureuses de mariage ? Alors regarde ici ! à l’occasion du futur mariage du Prince Harry avec Meghan Markles nous avons mis le focus sur les robes de mariages royaux les plus iconiques des 100 dernières années.

L’histoire nous présente beaucoup de mariages royaux spectaculaires. Que ce soit une princesse, une star de la télé ou une mère célibataire qui se marie, ces mariages ont toujours reçu une grande médiatisation. Et une chose en particulier a toujours été au centre : la robe de la mariée.

Ce n’est donc pas une surprise que la presse internationale a spéculé sur le choix de robe de Meghan Markle, depuis leur annonce de mariage en Novembre.

Va-t-elle être la première à choisir un designer américain ? Va-t-elle suivre Kate Middleton et choisir des manches délicates et de la dentelle soyeuse ? Ou peut-être un style jamais vue dans un contexte royal. Les questions sont nombreuses !

Il faut malheureusement attendre le mois de mai pour avoir des réponses à nos questions. Mais en attendant, tu peux soulager ta soif pour les robes de mariées avec une balade dans le passé pour revoir les robes de mariée royale les plus iconiques.

Source: katoni.fr

Quel look royal préfères-tu ? Romantique et féminin comme la duchesse Kate ou la princesse Madeleine ? Élégant et simple comme la princesse Mary ou la reine Máxima ? Une silhouette volumineuse comme Princesse Diana ou étroite, comme la princesse Charlene de Monaco ?

En tout cas, il y a de nombreuses robes pour se laisser inspirer et encore une verra le jour le 19 mai dans le Chapel St. George, château de Windsor, quand Harry dira “oui” à Meghan Markle.