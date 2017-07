Les trucs qui agacent quand il fait chaud en 10 Gifs.

La canicule, c’est cool quand tu as une piscine, sinon, c’est un enfer !

On ne va pas se mentir en hiver, on attend toujours l’été mais quand les grosses chaleurs arrivent et bien, on est moins content et on rêve de dormir dans notre frigo !

Alors cet article ne s’adresse pas aux chanceux qui ont une piscine (sauf si vous souhaitez nous inviter chez vous !) mais là, ça fait des jours que nous sommes faits de transpiration et parfois ça porte sur les nerfs.

Je ne sais pas pour vous mais parmi les choses qui m’agacent avec cette canicule, il y a :

1/ Les gens qui veulent impérativement te faire la bise pour te dire bonjour

2/ Les cheveux qui frisent

3/ Les vêtements qui collent

4/ Les odeurs de transpiration

5/ La nuit, il fait trop chaud pour dormir

6/ Marcher normalement se transforme en marathon

7/ Les transports en commun pas climatisés

8/ On gonfle

9/ Travailler.

10/ La chaleur !

Sur ce, je retourne mettre mes jambes dans le frigo !