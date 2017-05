Lettre ouverte à Cyril Hanouna sur son canular homophobe

Un artiste et père de famille adresse une lettre ouverte poignante à Cyril Hanouna au sujet de son canular homophobe diffusé récemment sur C8

Ce dernier jeudi 18 mai, C8 a diffusé un canular qui visait à piéger des homosexuels dans le cadre de l'émission TPMP (Touche pas à mon poste). Hanouna jouait le rôle d'un homosexuel à la voix très efféminée, et a appeler par téléphone sur le plateau un homme qui avait posté une petite annonce sur un site de rencontres homosexuelles. Ce canular a sans doute fait rire beaucoup de monde, y compris l'équipe de Cyril Hanouna, sauf que le CSA a reçu tout de même plus de 10 000 signalements de la part de téléspectateurs qui ont été heurtés par la séquence.

Ismaël Saidi, un scénariste et metteur en scène belge originaire de Schaerbeek, qui est aussi père de famille, a été tout particulièrement ébranlé par la scène et le comportement adopté par l'animateur de TPMP. Il lui a alors adressé cette lettre poignante devenue virale et ayant récolté plus de 100 000 likes afin de lui exprimer sa profonde déception face à cette attitude méprisante et moqueuse.

Cyril a fait son "mea culpa" le lendemain suite à l'ampleur de la polémique... Sincère ou non ? Nul ne le sait.