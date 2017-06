L’histoire de Rosie, le chat husky !

Une histoire toute belle, toute mignonne qui nous montre que chat et chien font bien la paire !

Vous l’avez compris, Rosie est un chaton, enfin, une chatte désormais ! Mais Rosie n’est pas ordinaire… Elle se prend pour un Husky !

Pour comprendre son histoire il faut savoir qu’elle a été sauvée à l’âge de 2 semaines alors qu’elle avait été abandonnée dans les rue de San Jose. Le petit chaton était tout malade et la famille qui l’a recueillie a fait de son mieux pour la garder en vie et l'aider à se rétablir au plus vite. Hélas, Rosie refusait de se nourrir. La famille commençait alors à s’inquiéter pour l’avenir du chaton. Mais s’était sans compter la présence de leur chienne Husky, Lilo, qui a su jouer le rôle de la maman !

Du jour au lendemain, Rosie a adopté Lilo pour sa mère. Elle n'a plus voulu la quitter et a recommencé à se nourrir. En grandissant, Rosie a pris exemple sur Lilo et se comporte naturellement comme elle et donc comme un Husky.

Aujourd’hui, Rosie suit la meute dans toutes leurs aventures et en fait dorénavant intégralement partie !

Une belle histoire qui met des étoiles pleins les yeux !

Si vous voulez suivre les aventures de Rosie, ça se passe sur RosieandtheHuskies.com

