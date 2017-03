Mainichi est un quotidien japonais qui fleurit quand on l'arrose !

On le sait, le papier a plusieurs vies. Mais ce quotidien japonais a poussé le concept encore plus loin en intégrant des graines dans sa pâte à papier.

Un journal écolo qui fait école

Peut-être que son nom ne vous dit rien, mais Mainichi est un des plus gros tirages de la presse japonaise (presque 5,5 millions d'exemplaires vendus... par jour !).

Ces derniers temps, il a rajouté à sa notoriété intellectuelle un pendant écologique qui plait énormément. Au lieu d'utiliser une pâte à papier classique, le journal a composé un mélange unique de papier recyclé, d'eau et de petites graines de roses, de coquelicots, de mufliers ou de marguerites.

L'idée marketing qui est derrière (il y en a toujours une...) c'est de jouer sur le fait que lire ce journal est fertile.

Une fois votre lecture effectuée, vous pouvez planter votre exemplaire dans un pot rempli de terre. Il ne vous restera plus qu'à l'humidifier régulièrement jusqu'à ce que ce les graines germent et fleurissent. Poétique non ?

Nouveauté technologique ?

Est-ce réellement une innovation ? Non... Utiliser le papier d'un magazine pour y intégrer des plantes, on l'a déjà vu (en France, c'est Growing Paper l'a fait, aux Etats-Unis c'est Botanical Paper Works). Ce qui est en revanche une grande première, c'est l'ampleur du tirage, la qualité du papier (très fin) et l'encre fertilisable qui garantit un journal totalement bio. Il s'agit là d'une première mondiale.

Le succès de ce journal écolo a été immédiat. En dehors des ventes qui ont augmenté, Mainichi peut se vanter d'avoir réussi son expansion en arrivant jusque dans les écoles, qui raffolent de ces expériences de recyclage et de ces combats écologiques. Sa présence dans le quotidien des japonais, petits et grands s'est considérablement accrue. La valeur ajoutée du journal a été vite perçue.

C'est ce qui s'appelle planter des graines...