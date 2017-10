Messieurs : arrêtez de nous envoyer des photos de votre pénis !

Non, vraiment. Personne n'a envie de voir cette partie de votre anatomie.

Messieurs, ceci est une question pour vous : quel est le problème avec votre pénis ? Sachez-le : ce n'est ni la partie la plus sexy ou la plus attirante de votre anatomie, son image ne va pas déclencher chez nous une soudaine hausse de libido, et il n'a rien d'une oeuvre d'art. Alors, pourquoi continuez-vous à nous imposer sa vue ?

Sur les réseaux sociaux comme sur les sites et applications de rencontres, presque toutes les femmes ont reçu au moins une fois une photo non sollicitée. En particulier si elles ont l'audace (humour !) de publier des photos un tant soit peu sexy, ou de parler de sexe. Car dans ces cas-là, cela signifie qu'elle ne demande que ça, non ?

Eh bien, non. Récemment, Camille Cerf a attiré l'attention sur ce problème en poussant un gros coup de gueule : "Avis à tous les hommes légèrement dérangés qui pensent que m'envoyer une photo de leur sexe pourrait avoir un effet positif sur ma personne. Ce n'est pas le cas, alors arrêtez s'il vous plaît." Un message dans lequel bien des femmes devraient se reconnaître.

Alors messieurs, prenez cela en note. A part si une femme le demande explicitement, dans le cadre d'un échange de photos coquines par exemple, personne, PERSONNE n'a envie de voir votre pénis. Pour savoir si vous devez envoyer une photo de votre sexe : répondez d'abord à ce petit questionnaire :

- Votre interlocuteur / interlocutrice a-t-il / elle demandé à voir votre pénis ?

Si la réponse est non, n'envoyez pas la photo, c'est on ne peut plus simple ! Car, sachez-le : le fait d'envoyer une photo de votre sexe à une personne qui n'a rien demandé ne fait pas du tout de vous quelqu'un de mystérieux, de sexy, d'attirant. Cela vous fait juste passer pour un pervers exhibitionniste qui se moque bien du respect.