Mon coup de coeur non-assumé pour le reboot de MacGyver

Oui, je l'avoue, j'ai dévoré la saison des nouvelles aventures de MacGyver. Mais je n'assume pas totalement...

Entre MacGyver et moi, ça a toujours été une belle histoire d'amour. Petite, j'ai dévoré les épisodes avec Richard Dean Anderson. Aussi, quand j'ai appris que la série allait avoir droit à un reboot, j'étais plutôt curieuse. Mais qu'est-ce qu'ils allaient bien pouvoir faire ?

Mettons nous tout de suite d'accord : la série n'a rien d'un chef d'oeuvre. J'ai même été plutôt surprise d'apprendre qu'elle était renouvelée pour une saison 2, vu l'accueil glacial que lui a réservé la critique. Et pourtant, de mon côté, j'ai dévoré absolument tous les épisodes : c'est très vite devenu mon petit plaisir coupable du weekend.

Déjà, parlons du casting. Dans le premier rôle, on retrouve le beau Lucas Till, vu notamment dans le rôle de Havok dans le prequel de la saga X-Men. Il partage l'affiche avec le très séduisant George Eads, vu dans Urgences ou encore dans Les Experts, et donc bien connu du public français. Et enfin, un personnage féminin totalement badass et super-intelligent : Tristin Mays, dans le rôle de Riley Davis.

L'histoire reprend plus ou moins la trame des premiers MacGyver. Ici, le héros est un petit génie qui travaille pour une organisation secrète, qui ressemble vaguement à un mélange entre CIA, FBI et NSA. Débrouillard, il est capable de fabriquer n'importe quoi avec... N'importe quoi. Les intrigues sont parfois tirées par les cheveux, de même que les inventions de MacGyver. Mais au final, la série reste tout de même bon enfant, assez drôle, rythmée... Je ne crois pas m'être ennuyée une seule fois, même s'il faut bien l'avouer, le niveau ne vole pas toujours très haut.

La saison 2 sera-t-elle différente ? A voir. En attendant, vous pourrez bientôt découvrir la saison 1 sur M6. L'occasion de vous faire votre propre avis !

via GIPHY