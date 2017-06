Mon kit de survie spécial canicule en festival

Cette année, la canicule promet d'avoir un vrai impact sur le déroulé des festivals en plein air.

Réserver ses places pour un festival 6 mois à l'avance, c'est prendre le risque de ne pas savoir de quoi sera faite la météo. Pluie battante ou canicule ? Cette année, la deuxième option semble se profiler. Et tous les festivaliers le savent, passer des heures à danser sous le soleil, cela peut vite devenir compliqué. Alors mieux vaut prévoir !



Si vous préférez être dans la fosse

Sachez qu'au milieu des centaines d'autres personnes présentes dans le public, il va faire chaud, très chaud. Vous allez vous déshydrater encore plus vite. Pensez donc à emporter une bouteille d'eau avec vous (quitte à planquer le bouchon quelque part pour rentrer avec, chut, promis on ne dira rien). Misez sur une tenue légère et respirante, et surtout, n'oubliez pas d'emporter une casquette ou un bandana pour protéger votre petite tête des rayons du soleil.

En cas de coup de chaud, quittez la foule : mieux vaut voir votre artiste préféré de loin plutôt que de faire un malaise en plein concert.



Si vous préférez chiller en musique

Installez-vous de préférence à l'ombre, afin d'éviter le plus gros de la chaleur, et prévoyez un couvre-chef Buvez régulièrement, et tout devrait bien se passer.

Dans les deux cas, évitez les plats trop gras / trop lourds qui vont vous peser sur l'estomac, et n'hésitez pas à appliquer de la crème solaire régulièrement, ou à vous humidifier la tête en cas de grosse chaleur. Un coup de fatigue, la tête qui tourne ? Filez à l'infirmerie, on ne sait jamais !

via GIPHY