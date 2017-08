Munich l'été, cinq spots

Los geht’s nach München ! Et oui, la capitale bavaroise ne se visite pas que durant la fête de la bière.

Il fait beau l’été en Bavière. Alors, pourquoi ne pas se laisser tenter par cette ville où modernité et tradition se mêlent pour créer un ensemble tout à fait unique ! Voici un petit assortiment de lieux à visiter et de choses à faire durant votre séjour :

1. Lever les yeux à Marienplatz et fureter aux alentours

Lorsque l’on sort de la U-Bahn à l’arrêt Marienplatz, on se retrouve en plein cœur de la vieille-ville et nez-à-nez avec l’imposant Hôtel de Ville de style néogothique. On s’en prend littéralement plein la vue. Une vue magnifique. Si l’on souhaite prendre un peu de hauteur pour admirer la ville, il faut se rendre à la Peterskirche. Il ne faut pas avoir le vertige et ne pas craindre les quelques cinq cent marches qu’il faudra grimper ! Mais la vue est imprenable et le ticket d’entrée à un prix presque dérisoire ( 1 euro pour les étudiants, 2 euros pour les adultes). Pour ceux qui préfèrent admirer les hauteurs en sirotant un remontant, de nombreux cafés et restaurants, plutôt chics, possèdent des Dachterasse, c’est-à-dire des terrasses sur le toit.

Pour les petits creux, je vous recommande de vous rendre au Viktualenmarkt. Il s’agit d’un vieux marché du centre-ville, où l’on trouve une très riche palette de produits, parfums et animations ! Il faut cependant préférer s’y rendre en journée. En effet, les étales ferment vers 18h.

Un impératif folklorique est tout de même d’aller boire, en journée ou en soirée, une pinte de bière locale (c’est dans certains restaurants traditionnels le plus petit modèle) dans une brasserie typique, entendez par là décoration en bois, serveurs et serveuses en tenue trad’ et musique folklorique !

2. Se balader au jardin anglais (Englischer Garten)

Le Jardin Anglais de Munich est l’un des plus grands parcs citadins au monde ! Très apprécié des Munichois, il est le lieu privilégié des retrouvailles entre amis ou en famille après le travail ou les week-end. On y rencontre également joggers et promeneurs et dans certaines parties des nudistes durant la saison estivale (eh oui, les Allemands ont une relation au naturisme bien moins prude que nous autres).

On peut se balader tranquillement en mangeant une glace italienne ou bien envisager une marche plus sérieuse en direction du lac Kleinhesseloher ou bien du temple d’inspiration antique Monopteros. Le parc est plein de petites curiosités. On trouve par exemple une piste de surf aménagée dans l’un des tournants de l’Iser !

3. Se rafraîchir dans un Biergarten

Voilà une tradition bavaroise à laquelle il serait dommage d’échapper ! Les Allemands cultivent en effet le goût de profiter de l’extérieur et bien entendu, une bière à la main ! Le Biergarten (Brasserie en plein air) est un endroit conviviale on l’on peut emmener son pique-nique et boire bière (ou autre) sur place. On en trouve un peu partout dans la ville et notamment quelques uns dans l’Englischer Garten. L’un des plus atypiques est peut-être celui qui se situe au niveau du Chineser Turm (Tour Chinoise).

4. Visiter le château de Nymphenbourg

Le Château « de la nymphe » fut autrefois la demeure des rois de Bavière. Les amateurs d’architecture baroque peuvent se régaler devant les façades mais aussi les dorures et fresques à l’intérieur. Pour ceux qui ont un peu plus de mal à digérer les intérieurs du XVIIeme, les parcs valent largement le détour.

5. Quelle sera votre Pinacothèque préférée ?

On trouve à Munich trois Pinacothèques. Die Alte (l’ancienne), die Neue (la nouvelle) et celle d’art moderne. L’Ancienne Pinacothèque possède une très riche collection picturale européenne du XIVeme au XVIIIeme siècle. La Nouvelle couvre quant à elle les XVIIIeme et XIXeme siècle. L’ensemble forme donc une très riche palette de l’art picturale européen au fil des siècles.

Si vous êtes plutôt amateur de sciences, le Musée Allemand devrait éveiller votre curiosité. Il s’agit d’un ensemble unique au monde et très apprécié, retraçant l’histoire de la technique.

Voilà donc quelques pistes ! A vous d’ajouter à la liste les endroits incongrus ou non qui feront de votre voyage un moment unique !