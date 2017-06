No make-up, 5 astuces pour sublimer sa peau

Besoin de conseils pour passer au no make-up ? Sortez-les stylos.

L'engouement pour le no make-up est de plus en plus intense, pour le plus grand bien de nos jolis minois qui peuvent enfin respirer. Mais pour certaines, amorcer ce virage beauté peut être compliqué. En effet, complexées ou simplement pas fan de nos peaux au naturel, adopter le naturisme du visage relève parfois du grand défi.

Pour vous aider à passer le cap, voici 5 astuces pour adopter la Naked Attitude :

- Une lotion matin et soir : on pense à nettoyer sa peau, c’est là le secret. Ce n’est pas parce qu’on ne se maquille pas qu’il faut zapper l’étape nettoyage. Toute la journée, des bactéries attaquent notre épiderme donc il faut penser à les éliminer.

- La crème adaptée à sa peau : eh oui, ça peut demander des mois de test mais chaque peau réagit différemment. On ose demander à sa pharmacienne ou à parler à la dame de chez Sephora pour trouver LA crème qui saura nourrir ni trop, ni pas assez votre peau tout en évitant de l’attaquer.

- On a une crème spécial été avec un indice UV : le soleil ça fait du bien au moral mais un peu moins à la peau. Il existe de plus en plus de crème hydratante avec un indice de protection UV, pensez-y quand vous sortez !

- On pense à faire des gommages régulièrement : c’est à faire au moins une fois par semaine !

- On pense à sa bouche : qui dit pas de maquillage, dit pas de rouge à lèvres donc on pense également à se trouver un gommage spécial bouche (Lush en fait un très bien) et évidemment, on garde toujours un petit stick hydratant dans son sac !

Et sinon, entre nous, ce bouton, vous êtes la seule à le voir et au fond, on a tous des petites imperfections et personne ne va vous juger la dessus.

Prête à sortir toute nue (du visage) ?