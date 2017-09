Non, le body-posi n'est pas l'apologie de l'obésité

Depuis l'arrivée des mouvements body-posi et fat-posi sur les réseaux sociaux, on lit beaucoup de bêtises. Et si on faisait une petite mise au point ?

"L'obésité est une maladie, elle ne devrait pas être promue."

"Non mais, ces personnes sont en mauvaise santé, elles ne devraient pas être prises en exemple."

"Le mouvement body-posi encourage les personnes à être en mauvaise santé."

Ces commentaires sont, en substance, ceux que l'on retrouve sur tous les articles qui traitent du mouvement body-posi. Quand il ne s'agit pas d'insultes, bien entendu ! Il est donc important, pour ne pas dire essentiel, de faire une petite mise au point.

Commençons par une définition : le mouvement body-posi a pour but de d'encourager les gens à changer leur vision de leur propre corps, pour mieux l'accepter. En bref, d'oublier ses défauts et de s'aimer comme on est, même si l'on ne correspond pas aux diktats de la société. Et ce, dans le but d'améliorer sa confiance en soi, et donc son bien-être.

Que les choses soient claires : à aucun moment, les adeptes du body-posi n'affirment qu'être obèse est une bonne chose. Ils souhaitent juste faire passer un message : tout le monde mérite de s'aimer et d'être aimé, quelle que soit son apparence. L'idée n'est donc pas de pousser les internautes à prendre du poids. Juste à dédramatiser, et à rappeler qu'une silhouette qui sort du moule n'est pas une tare, loin de là.

Mais surtout, le body-posi est un appel au respect. Il suffit de regarder les commentaires sur les articles qui traitent du sujet pour voir les insultes et les humiliations se multiplier. Pourquoi ? Parce que ces personnes ne correspondent pas à votre vision du physique parfait ? C'est n'importe quoi. Aussi, le body-posi est certes un appel à l'acceptation de soi, mais aussi à l'acceptation des autres. Si on s'aimait tous un peu plus et que l'on se critiquait un peu moins, la vie serait tellement plus belle !