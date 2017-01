Samedi 28 janvier, nous sommes entrés dans le Nouvel An chinois. Chaque année, le changement survient à la même époque, mais jamais à la même date : savez-vous pourquoi ?

Le Nouvel An Chinois, vous évoque sans doute feux d’artifices, pétards, défilés colorés et parades de dragons. Concrètement, c'est l'occasion pour des millions de chinois, partout dans le monde, de se retrouver en famille pour célébrer la nouvelle année. Mais, saviez-vous qu'à l'origine, le nouvel an chinois est la fête du solstice d'hiver, qui marque la fin de la période de froid et l'arrivée prochaine des beaux jours ? Les Chinois parlent de "Nouvel An lunaire", ou encore de "Fête du printemps".

Un calendrier luni-solaire

La fête se déroule sur plusieurs jours, toujours entre le 21 janvier et le 20 février, mais jamais à la même date : Le calendrier chinois est luni-solaire, c'est-à-dire que les mois sont fixés non pas en fonction du cycle annuel du Soleil, comme le calendrier grégorien, mais en fonction du cycle régulier des phases de la Lune. Pour éviter que les saisons ne dérivent, le calendrier lunaire est régulièrement réajusté au calendrier solaire. : tous les trois ans, un 13e mois lunaire est ainsi ajouté. Et chaque mois du calendrier débute au premier jour d'une nouvelle lune.

Année du Coq de Feu

Le Coq de feu règne sur l'année chinoise qui a commencé le 28 janvier 2017 et prendra fin le 15 février 2018. Dans l'astrologie de ce pays, on dit que les personnes nées sous le signe du coq de feu sont des personnes aussi charmantes qu’ambitieuses. Confiantes, sociables, motivées, elles peuvent toutefois être aussi pompeuses, impatientes, égoïstes et trop souvent chercher à être le centre d’attention.

Une légende veut que l’Empereur de Jade avait invité à une fête beaucoup d’animaux, et que seuls douze animaux ont répondu présent. Pour les remercier, il a attribué à chacun une année du Zodiaque chinois…

Alors, rendez-vous l’année prochaine pour découvrir la personnalité du prochain signe !