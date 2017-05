Où voyager sans Visa ?

Visa or not visa ? La question est à se poser !

Vous avez envie de partir en voyage sur un coup de tête, du jour au lendemain, mais vous n’avez pas prévu de Visa ? Ou alors vous n’avez tout simplement pas envie de dépenser de l’argent pour un Visa… Il existe un très grand nombre de pays qui vous permettent de les visiter sans Visa, que ça soit pour des voyages longue durée, ou des voyages limités dans le temps. On vous les liste tous ci-dessous !

(Attention, voyager sans Visa ne veut pas dire « voyager sans passeport » !)

Pays dans lesquels vous allez pouvoir voyager sans aucun Visa, grâce aux traités européens :

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse.

Pays dans lesquels vous pouvez voyager sans Visa pendant 6 mois :

Canada, Pérou, Mexique, Panama.

Pays dans lesquels vous pouvez voyager sans Visa pendant 4 mois :

Fidji.

Pays dans lesquels vous pouvez voyager sans Visa pendant 3 mois :

Antigua et Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbados, Dominique, El Salvador, Guyana, Honduras, Hong-Kong, Japon, Malaisie, Maroc, Namibie, Nouvelle-Zélande, Sénégal, Uruguay, Afrique du Sud, Albanie, Bangladesh, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Chili, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Guatemala, Malawi, Moldova.

Pays dans lesquels vous pouvez voyager sans Visa pendant 1 mois ou moins :

Belize, Liban, Emirats Arabes Unis, Thaïlande, Philippines.

Voilà, vous avez de quoi faire non ? Dans tous les autres cas il vous faudra acheter un Visa sur place, ou le plus souvent le préparer avant votre départ, via l’ambassade du pays concerné.

Du coup, vous aimeriez partir où dans toute cette liste ? :-)