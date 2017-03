Oui, les princesses Disney peuvent être féministes

Des petits messages féministes se cachent dans les chansons et les dialogues de nos princesses préférées.

L'aviez-vous déjà remarqué ? Peut-être pas, car les versions françaises sont quelque peu différentes. Mais pour peu que l'on regarde les films Disney de notre enfance en version originale, on se rend vite compte que les princesses Disney sont plus engagées qu'on ne pourrait le croire.

Et pour que cela ne passe pas inaperçue, une artiste américaine, Amanda Allen Niday, a décidé de les extraire, et de les inscrire sur des pancartes façon manifestation. "J’ai été inspirée par la manière dont les femmes se sont exprimées sur les pancartes. Elles ont fait preuve d’une telle créativité. Certaines ont misé sur du classique, d’autres sur du plus violent et d’autres encore ont préféré jouer la carte de l’ironie. Mais toutes ces femmes venant d’univers très différents se sont toutes rassemblées pour dire : nous sommes là et nous comptons. J’ai voulu m’accrocher à ce message plutôt que de sombrer dans les querelles", a-t-elle confié au magazine Teen Vogue.

Résultat ? On se rappelle que Cendrillon refuse qu'on lui "interdise de rêver", que Jasmine n'est "pas un prix à gagner", ou que Mulan ne comprend pas pourquoi on lui faisait confiance en tant qu'homme, mais pas en tant que femme.

Comme quoi, même si le message passé par les films Disney, qui laisse entendre que les femmes n'attendent que de trouver un prince charmant pour fonder une belle petite famille, ne correspond plus à notre époque, tout n'est pas à jeter dans les films ! Une bonne raison de les regarder en VO.

Le message, publié sur son compte Instagram a eu tellement de succès et d'écho que des internautes lui ont fait parvenir des photos reprenant à leur compte ces dessins... Et ça donne ce nouveau montage, tout aussi fort. On dit bravo !