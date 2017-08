Parfaite salade de pâtes au pesto

Des envies de salades bien fraîches ? J'ai ce qu'il vous faut !

L’été s’approche doucement, et l’envie de manger des salades bien fraîches va probablement vous traverser l’esprit ! Voici la meilleure recette possible pour ce grand classique qu’est la salade de pâtes au pesto (aussi appelle la salade de pâtes caprese) !

A priori facile sur le papier, il existe pourtant quelques subtilités à ne pas manquer pour la réussir parfaitement. Suivez le guide :-)

Première étape, les pâtes, on choisira des penne rigate, qui accrocheront bien la sauce. Des farfales ou des torsades peuvent aussi faire l’affaire.

Attention à bien les cuire al dente, les pâtes moles en salade ça ne donne rien (puis l’indice glycémique sera plus bas). Vous pouvez même les cuire un peu moins que prévu, et les faire refroidir dans l’eau froide en fin de cuisson.

Pour la sauce, il vous faudra évidement du pesto vert, un pot suffit largement pour 500 grammes de pâtes. Mélangez-le à 3 cuillères à soupe de fromage blanc, et 10 cl de jus de citron. Un peu de sel (à peine) et un peu de poivre.

Mélangez le tout à vos pâtes vigoureusement et réservez tout ceci au frais une vingtaine de minutes.

Le meilleur moment arrive, il va vous falloir customiser votre salade ! Et pour le coup vous avez le choix, un peu d’ail, des pignons du pain, du fromage (lamelles de parmesan ou mozzarella di bufala). Et puis pourquoi pas du jambon cru ou des lamelles de poulet rôti ? Quelques tomates séchées (ou non), à votre convenance !

Et voilà, c’est terminé ! Vous n’avez plus qu’à vous régaler.

Si vous avez des idées pour améliorer la recette, dites-nous tout en commentaire !