Poptails, la tendance cocktail parfaite de cet été

La saison estivale nous amène toujours son lot de tendances, parmi elles, les poptails, frais et instagrammables à souhait.

Qu’est-ce-que le poptail ? Issu de la contraction de popsicle (esquimau en anglais) et cocktail, le poptail est un cocktail glacé. Venues d’Outre-Atlantique et arrivés discrètement en France l’année dernière, les petits sorbets montés sur bâtonnet s’imposent véritablement cette année comme un incontournable de l’été, notamment grâce à la marque Poptails by LAPP

Poptails by LAPP

LAPP est la première marque de sorbet alcoolisés disponible en France et en Angleterre. Créée en 2016 à Londres par Cécilia Thomas et Laura Faeh, deux jeunes françaises, la marque est aujourd’hui présente à Paris, Bordeaux, Cannes, Clermont-Ferrand, mais aussi lors de nombreux festivals tels que le We Love Green. (Liste détaillée des points de vente à découvrir sur le site et le compte Instagram de la marque)

Au menu de la marque londonienne, 3 sorbets colorés (format calipo) revisitant les cocktails classiques, version glacée :

Limon Colada (Limoncello – citron – noix de coco),

Tropical Punch (Rhum – mangue – ananas),

Mojito (Rhum – fraise – menthe).

Une publication partagée par NANAS (@wearenanas) le 8 Juil. 2017 à 5h08 PDT

Les Mumm icetails, des poptails au rosé

En bonus cet été, le Mumm Rosé Icetail, une édition limitée, produit d’un partenariat entre LAPP et la maison de champagne GH Mumm. La collection Mumm Icetails, élaborés uniquement à partir de champagne rosé et de fruits frais se composent de deux recettes :

Champagne MUMM rosé, fraise, orange sanguine et menthe

Champagne MUMM rosé, pêche blanche et pamplemousse

Les icetails sont servis plongés dans des verres de rosé Mumm, et peuvent être dégustés à Paris durant tout l’été, en exclusivité à la terrasse de l’Hôtel Raphaël.

Une publication partagée par Poptails by Lapp (@poptailsbylapp) le 26 Mai 2017 à 5h33 PDT

A défaut de points de vente LAPP dans votre ville, sachez qu’il est tout à fait possible de confectionner vos propres poptails homemade. De très nombreuses recettes sont disponibles sur le web et sur Instagram via les hashtags #poptails ou #frozencocktail

Alors, des volontaires pour tester les fameux poptails ?