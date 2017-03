Pourquoi cette folie du yoga ?

On a l'impression que le yoga est le sport à la mode, mais pourquoi attire-t-il autant d'adeptes ?

Il suffit d'ouvrir Instagram pour voir combien le yoga est devenue la discipline sportive hyper tendance auprès des jeunes femmes. Il est légitime de se demander si c'est un simple effet de mode ou si le yoga est vraiment bon pour le corps.

Après plusieurs séances, je dois vous confier que oui, c'est un sport qui fait du bien et pas qu’à mon corps.

1/ C'est accessible à tous :

Contrairement au cross fit ou autres, il n'est pas nécessaire d'avoir une condition physique d'athlète. Dès les premières séances, il est possible de suivre les instructions du prof sans trop de complications.

2/ On peut progresser :

C'est un peu rageant quand on se consacre à un sport et qu'on ne voit pas tout de suite les progrès. Avec le yoga, j'ai rapidement vu que de séance en séance, j'arrivais à réaliser des positions qui me semblaient impossibles de prime abord.

3/ Ça fait du bien au corps :

Après chaque séance, je me sens comme sur un nuage. J'aime ce sentiment qui m'envahit, c'est encore plus galvanisant qu'une grosse séance de footing. Mon corps est énergique mais apaisé, je me sens vraiment bien et je sais que la nuit post yoga est toujours très reéparatrice.

4/ Ça aide l'esprit :

L'objectif du yoga est de se recentrer sur le plus important, d'associer des énergies aux projets qui nous animent et fatalement, ça aide à y voir plus clair. Au-delà des effets sur le corps, le yoga m'aide à me nettoyer l'esprit et je suis plus heureuse depuis que je le pratique.

5/ Ça améliore la respiration au quotidien :

Etant donné que les positions nécessitent de jouer sur la respiration, après plusieurs séances, on sent déjà les bienfaits au niveau du souffle. Ça va avoir deux conséquences. D'une part, on s'essouffle beaucoup moins et d'autre part, on est moins stressé puisque nous arrivons à nous canaliser via notre respiration.

Au-delà du phénomène de mode, il faut voir dans le yoga une approche hyper positive de la vie et surtout du sport. J'aime cette notion sportive où l'objectif n'est pas de montrer combien on est la plus forte que l’autre. Nous ne sommes pas en compétition mais en équipe. Lors de mes séances de yoga, je constate qu'on ne se compare les unes aux autres, nous sommes là pour nous décharger des énergies négatives et se recentrer sur l'essentiel.

Le yoga change véritablement le rapport au sport, il nous fait chercher le bien-être plus que le chrono. Alors, on teste le yoga ou pas ?