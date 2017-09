Pourquoi faire appel à un coach sportif ?

C'est bien de faire du sport mais progresser c'est mieux non ?

Depuis quelques semaines, je vous parle de sport mais aujourd'hui j'ai envie de prendre un peu de hauteur et penser cette activité de manière globale.

Souvent on se dit qu'on a besoin de personne, qu'on s'en sort parfaitement seul mais on ne va pas se mentir, nos connaissances et notre objectivité vis à vis de nos activités ne sont pas forcément les plus fiables. C'est la raison pour laquelle je vais vous parler coaching sportif !

Evidemment, après avoir pris plein de conseils auprès de TrainMe, j'ai voulu savoir pourquoi il était tout de même important de faire appel à un coach sportif.

Pour tout vous dire, initialement je me suis tournée vers TrainMe pour vous dispenser ces quelques astuces puisque j'aimais vraiment leur positionnement. D'une part, ils ne proposent que des professionnels, donc on évite de prendre des risques tant pour notre corps que pour notre sécurité, et puis tel le Tinder du sport, ils essaient de faire matcher élève et coach pour produire le meilleur du sport.

Au final, ce qui ressort de mes échanges sur la nécessité de faire appel à 1 coach, ce sont 3 raisons principales :

- L'apport de motivation que ce soit pour une mise en forme ou une remise en forme : il y a les matins où on se dit "oh, je le ferai demain", avec un coach, ce n'est pas possible, il sonnera à votre porte et vous serez bien obligé d'enfiler vos baskets !

- L'atteinte des objectifs : perdre du poids, s'affiner, muscler une zone, ... Il faut parfois quelqu'un pour définir des objectifs cohérents et autant fans de sport qu'on puisse être, on ne maîtrise pas toutes les subtilités de nos muscles quand on n’est pas un pro.

- Être encadré : le risque numéro 1 quand on fait du sport intensément, c'est la blessure. Là, en étant accompagné ça permet de rester fidèle à son planning, de ne pas se blesser et d'optimiser les temps d'activité. Avoir un pro à ses côtés, ça permet de travailler correctement son corps.

À côté de cela, faire appel à un coach permet de tenter des nouveaux sport, pourquoi pas essayer le self-défense, yoga, pilates,... Tant de sports où il est difficile d'acquérir les bases en solo dans son salon mais en même temps, qu’on a pas envie de pratiquer à 40 dans une salle ! Quand on sait que 40% des clients TrainMe sont des déçus de salles de sports, on comprend aisément le besoin d'encadrement personnalisé.

Parce que oui, la force de ce genre d'accompagnement c'est que c'est personnalisé, le cours n'est pas uniformisé et s'adapte à votre niveau et à vos objectifs. Pour avoir tenté plusieurs fois l'expérience, je ressens la différence dans mon corps entre un cours collectif et une séance de coaching chez moi, même avec plusieurs amies.

À ce jour, TrainMe est présent à Paris, Lyon et sur la Côte d'Azur et partout en France d'ici la fin de l'année.

Vous avez peur du prix ? N'étant pas ministre, je vous rassure tout de suite, sachez qu'il y en a pour toutes les bourses. Alors, prêts à tenter l'expérience ?