Pourquoi j'en ai ras le bol de L'Amour est dans le pré

La télé ? J'adore. Mais il y a des émissions, telles que L'Amour est dans le Pré, que je ne supporte plus.

De Fort Boyard à Koh-Lanta, en passant par Top Chef et Secret Story, il faut bien l'avouer, la télé-réalité et les émissions d'aventure sont mon petit plaisir coupable. J'en suis une grande consommatrice, et pourtant, il y a des programmes que je ne supporte plus. A commencer par L'Amour est dans le pré !

D'accord, l'émission rencontre un franc succès. Depuis déjà 12 saisons, des dizaines de couples se sont créés, et le grand public semble adhérer. Pourquoi pas, après tout ? Le principe est mignon, il permet de découvrir un secteur peu connu, de nouveaux métiers, de voir des petits animaux mignons… Bref, il y a du potentiel.

Mais au bout de 12 saisons, moi, j'en ai ras-le-bol. J'ai l'impression de voir à chaque fois les mêmes épisodes, à croire qu'il y a un cahier des charges à remplir pour participer ! Dans toutes les saisons, on retrouve :

Les blagues graveleuses de Karine Le Marchand

Les blagues graveleuses des agriculteurs

La rencontre un peu gênante avec la famille

La présentation au village dans la salle des fêtes

Le ou la prétendant(e) qui n'a pas compris que dans L'Amour est dans le Pré, il y avait "Dans le pré", et n'aime pas la campagne

La personne qui est prête à déraciner toute sa vie au bout de deux jours

Le couple hyper fusionnel au bout de 18 minutes

La balade en tracteur avec les blagues sur "le gros engin"

Vous allez peut-être me dire que je suis difficile, mais vraiment, je ne supporte plus. C'est quand, la fin ?