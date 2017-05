Pourquoi je déteste l'été

Le soleil, la chaleur ? Il n'y a rien de pire.

Pour la majeure partie de mon entourage, l'été est une bonne nouvelle. Si il fait beau (enfin), il fait chaud… Bref, ce n'est que du bonheur. Et en soit, je n'ai rien contre le retour du soleil, bien au contraire. C'est un vrai plaisir. En revanche, l'été est aussi plein de problèmes pour les personnes comme moi qui préfèrent nettement le printemps et l'automne.

1. Il fait beaucoup trop chaud

Où est passée la période d'adaptation ? En une semaine, les températures sont passées du "Il fait trop froid pour sortir sans une veste et une écharpe ne serait pas forcément de trop" à "Si je pouvais vivre nue devant un ventilateur, ça serait parfait". Forcément, notre organisme n'a pas eu le temps de s'habituer graduellement à la montée des températures et on en souffre.

2. Il fait jour trop tôt

Si je n'ai rien contre les soirées à rallonge et le soleil qui se couche à 22h passées, je me passerais bien des oiseaux qui chantent et de la lumière à 6h du matin. Parce qu'avec les fenêtres ouvertes pour fuir la chaleur de la nuit, cela donne un réveil matin un peu trop matinal à mon goût.

3. Tout le monde est en vacances

Ou en weekend prolongé. Ou en RTT. C'est à croire que vous êtes tous à la plage ou au bord d'une piscine ! Vous avez pensé à ceux qui sont bloqués au bureau ?

4. La clim, partout

Dans les bureaux, dans les magasins… Certes, quand on y rentre, ça fait du bien. Mais les changements de température permanent finissent par nous refiler la crève. Que du bonheur.

5. Coucou les allergies

Allergie au pollen ? Check. A la pollution, intensifiée par la chaleur ? Check. Au soleil ? Check.

6. Les coups de soleil

Si vous faites partie de la team "yaourt à la vanille", vous connaissez cet effet. Impossible de sortir sans se tartiner d'indice 50, et la moindre petite zone oubliée se rappellera à votre bon souvenir en prenant une jolie couleur rouge vif.

Enfin bon, on critique, on critique… Mais est-ce que chaque saison n'aurait pas des avantages et des inconvénients ?