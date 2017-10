Pourquoi je vais ENCORE regarder Secret Story

Cette émission est mon petit plaisir coupable, et je l'assume totalement.

Ah, Secret Story. On aurait pu croire qu'au bout de 11 ans d'existence (Eh oui, déjà !), le concept serait éventé. Et, soyons honnêtes, c'est un peu le cas. Pourtant, l'émission résiste encore et toujours à la déprogrammation, même si elle a changé de chaîne pour partir sur NT1, la petite soeur moins regardée de TF1.

Malgré les années, la télé-réalité a toujours quelques fans indécrottables. Et parmi eux : moi. Pourtant, au bout de quatre saisons, j'en avais eu ras le bol. Puis, il y a quelques années, j'ai recommencé à regarder pour le travail, et je suis redevenue accro. Loin de me passionner pour la vie pas passionnante des candidats enfermés par la maison, je m'amuse plutôt à jouer les enquêtrices, un peu comme dans un Escape Game, afin de comprendre les différents indices cachés.

C'est mon côté curieux : j'adore savoir qui est qui, et ce que signifie telle ou telle chose… Et puis soyons honnêtes, ça occupe. Cette année, je me demande bien ce que la production va bien pouvoir trouver pour rendre l'émission intéressante. A quels secrets, plus ou moins bidons, va-t-on avoir droit ? J'ai hâte de les découvrir…

Secret Story, c'est un peu regarder une expérience sociologique : qui va craquer le premier ? Qui va s'énerver pour rien ? Quel couple va se former ? Qui va se détester ? Les paramètres sont les mêmes à chaque saison, au final… Même si cette nouvelle édition a promis quelques surprises ! Allez, avouez, vous allez regarder aussi !