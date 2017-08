Puffie the Chow Chow, le chien le plus mignon du net !

Oubliez les chats, la nouvelle star du net est de race canine. Il porte le petit nom de Puffie, et il est beaucoup trop craquant !

On ne va pas se mentir : depuis des années, les chats sont considérés comme les stars du web. Il faut dire qu'ils sont si mignons, avec leurs petites pattes, leurs ronrons et leur manière de prendre des poses complètement farfelues ! Jamais un chien ne pourra être aussi mignon.

Ah bon ? On voit bien que vous ne connaissez pas encore Puffie the Chow Chow. Le petit animal à quatre pattes est la nouvelle star des réseaux sociaux : sur Instagram, il est déjà suivi par plus de 102 000 personnes, et quand on regarde ses photos, ce n'est vraiment pas étonnant.

Ce petit toutou, âgé de quelques mois à peine (il est né en février 2017 en Chine), de la race Chowchow, est une véritable petite peluche. Fluffy, poilu... On a qu'une envie : le prendre dans ses bras, le câliner, le caresser et surtout jouer avec lui ! Avec ses longs poils et ses petites pattes, il a tout de l'ours en peluche (mais rassurez-vous, on n'oublie pas qu'il s'agit d'un animal dont il faut prendre grand soin !

Qu'il soit en train de faire la sieste, de jouer, de manger ou de faire des câlins à ses propriétaires, cette petite boule de poil est tout simplement adorable dans tous les cas.

En quête d'autres chiens mignons sur Instagram pour avoir votre dose de douceur ? Jetez un œil sur les comptes suivants...

- Marnie The Dog

- Sir Charles Barkley the French Bulldog

- Maru the Shiba Inu

- Sid the Beagle