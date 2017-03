Quand le Brésil rhabille la France avec Cia Maritima !

Et si les nouveaux maîtres du beach wear étaient brésiliens ? C'est ce que voudrait nous faire croire Cia Maritima !

Si vous ne connaissez pas Cia Maritima ? Pas de panique, vous n'êtes pas seules. Comme on vous aime bien, voici quelques infos à connaître sur cette marque qui monte. Cia Maritima propose des vêtements, mais pas n’importe lesquels, une gamme de prêt à porter pour aller à la plage et souhaite se placer comme la référence mondiale de l'élégance et du glamour en matière de beachwear

La marque compte plus de 1000 points de vente dans le monde et possède déjà des boutiques à Miami, à Los Angeles, sur la 5 ème avenue de New-York (so chic !), à Rome et à Lisbonne... Bon et accessoirement, cette marque de maillots a révélé de nombreux top models internationaux tels que Gisèle Bundchen ou encore dernièrement Izabel Goulart et Gizele Oliveira.

L'arrivée en France de Cia Maritima, la marque brésilienne numéro 1 de vêtements de plage en Amérique latine, sonne donc comme un événement incontournable ! Bikinis, chapeaux, paréos et autres débarquent en France dès le mois de mars avec le lancement d'un e-shop dédié au marché français puis progressivement, les collections seront diffusés dans une série de points de vente sélectionnés.

De Gigi Hadid, à Kendall Jenner en passant par Rihanna, Beyonce ou Kim Kardashian, les plus grandes it girls s'affichent avec la marque sur les plus belles plages du monde, alors quii sait, vous saurez peut-être la prochaine !

Un conseil, inscrivez-vous dès à présent sur le site www.ciamaritima.fr afin d'être tenues informées en avant-première du lancement du e-shop en France.