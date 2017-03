Quand le Nespresso de Nantes expérimente une démarche RSE.

RSE signifie Responsabilité Sociétale des Entreprises, on en parle quand les sociétés intègrent des préoccupations sociales, environnementales et/ou économiques dans leurs activités...

On le sait, la principale critique faite à Nespresso, c'est ses capsules. Ces petites choses en aluminium qui dans l'esprit commun ont du mal à se recyclés et se consomment quotidiennement par centaine.

On en a peu parlé mais Nespresso a été récompensé par le Grand Prix Essec des Industries de la Consommation Responsable pour avoir co-créé la 1ère filière de recyclage des petits métaux en France et en termes de communication, on sent qu'ils veulent être un peu plus vus comme des recycleurs que des pollueurs.

Pendant le mois du RSE, Nespresso a souhaité souligner ses initiatives en matière de développement durable. Comment ? En invitant ses Membres venir recycler leurs capsules et redécouvrir la boutique, décorée pour l’occasion.

Mais là, vous vous dites : "mais ça change quoi par rapport à d'habitude et au sac qu'ils nous remettent lors de l'achat de nos capsules ?". Et bien, sachez que pour tout acte de recyclage, leur sont remis un sac de recyclage réalisé par les étudiants de l’école des Beaux-Arts de Paris, ainsi qu’un allume-feu fabriqué à partir de marc de café.

Pour les nantais, tout cela prendra même une dimension pédagogique puisque la vitrine dévoilera pour la 1ère fois deux initiatives clés pour la marque, à savoir le recyclage des capsules et la pratique de l’agroforesterie, qui permet au café de Nespresso France d’être neutre en carbone.

Cette bonne idée dure jusqu'au 24 mars.

Selon vous, la marque au What else ne peut-elle pas aller plus loin dans sa démarche environnementale ?