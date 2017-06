Quelques mini-jeux iPhone quand on a 5 minutes à tuer

On a tous nos habitudes de petits jeux auxquels ont joue régulièrement sur nos iPhones pour tuer le temps. Mais vous n’aimeriez pas changer un peu ? Parce que Candy Crush et Solitaire y en a marre un peu non ?

On va vous conseiller ici cinq jeux faciles à comprendre et à prendre en main, gratuits, qui devraient rapidement vous rendre accro ! On vous invite à tous les tester !

Leap Day

On est là sur un petit jeu de plates-formes tout mignon et très coloré. L’idée est simple, mener votre personnage tout en haut du tableau en sautillant gaiement, et en évitant les adversaires divers et variés. Particularité du jeu, un seul niveau qui change tous les jours ! Et chaque jour les niveaux sont vraiment très différents. Super joli, parfois un peu difficile, mais très agréable à lancer au quotidien.

Télécharger : https://itunes.apple.com/fr/app/leap-day/id1083451870?mt=8

Bottle Flip

Vous voyez le « Bottle Flip challenge » qui consiste à faire sauter et retourner une bouteille droite sur une table sans la faire tomber ? Et bien c’est la même chose en jeu, sauf que là c’est ultra simple, vous réussirez tous vos flips à chaque coup, le seul objectif est surtout d’atteindre la table qui est plus ou moins loin à chaque saut…

Télécharger : https://itunes.apple.com/fr/app/bottle-flip/id1178454068?mt=8

Ballz

Attention, jeu ultra addictif (et français en plus !), vous lancez une boule sur des carrés, pour faire éclater ces carrés. Plus vous en éclatez, plus vous avez des boules à envoyer, et ça devient exponentiel… Certains arrivent à des scores de plus de 1000 boules, jusqu’où irez-vous de votre côté ?

Télécharger : https://itunes.apple.com/us/app/ballz/id1139609950?mt=8

Duel Quiz

Un jeu de culture générale tout simple, des questionnaires, des réponses à donner dans un temps imparti… Mais l’intérêt est surtout de jouer contre vos amis ! La chose se fait au tour par tour, donc vous n’aurez pas la pression d’être disponible en même temps que vos amis pour jouer… Le jeu est ultra rependu, vous aurez donc forcément des amis qui y jouent !

Télécharger : https://itunes.apple.com/fr/app/duel-quiz/id784865098?mt=8

Nonstop Chuck Norris

Attention jeu complètement idiot, mais ultra simple ! Vous incarnez Chuck Norris et vous devez vous battre contre tout plein de méchants en utilisant des armes improbables. Spécificité du jeu ? Vous n’avez quasiment rien à faire ! Chuck se bat tout seul ! Vous avez juste à envoyer quelques coups spéciaux et ramasser de nouvelles armes de temps en temps… Et en plus le jeu avance tout seul même quand vous ne le lancez pas, pratique !

Télécharger : https://itunes.apple.com/fr/app/nonstop-chuck-norris/id1154002816?mt=8

Et vous, quels sont les mini-jeux auxquels vous aimez jouer quand vous avez un peu de temps devant vous ?