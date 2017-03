Quels sont les fruits et légumes peu sucrés ?

Manger des fruits et des légumes, d'accord. Mais connaissez-vous leur taux de sucre ?

Dans la liste interminable des régimes à la mode, il y en a un qui semble remporter tous les suffrages, à la fois pour sa simplicité et son efficacité, c’est le régime IG.

L’idée est simple, réduire au maximum le sucre dans son alimentation, un peu comme si vous étiez diabétique. C’est efficace et plutôt malin, car on le sait, les sucres industriels ou transformés sont à la fois nocifs pour votre santé, et pour votre ligne.

Une fois lancé, on se posera quand même la question des sucres présents dans les fruits et légumes, qui même naturels, peuvent perturber un peu votre régime à IG bas si vous en consommez en trop grande quantité.

Voici du coup une liste des 10 fruits et légumes les moins sucrés, ou du moins avec l’indice glycérique le plus bas. On vous met juste en dessous les 10 fruits et légumes avec l’indice glucidique le plus haut, ceux à éviter donc (ou à consommer avec modération)

Les fruits et légumes peu sucrés, à privilégier :

- Les pommes fraîches.

- Le pamplemousse.

- Les carottes crues.

- Les lentilles corail.

- Les pois chiche (cuits à l’eau).

- La poire.

- La patate douce.

- Les abricots secs.

- Les oranges.

- La noix de coco.

Les fruits et légumes trop sucrés, à limiter :

- Les dattes.

- Les bananes bien mûres.

- Le melon.

- Les cerises.

- L’ananas.

- La mangue.

- La pomme de terre au four.

- Le navet.

- Le potiron.

- Le raisin.

Une fois encore on privilégie les légumes et fruits cuits, car les cuire libère leurs sucres.

Et puis on essaye de ne rien s’interdire complètement, car c’est la frustration qui engendre le pus souvent l’abandon d’un régime.

Bon courage !