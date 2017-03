La folie des licornes ne s'éteint jamais. Et voici la dernière invention qui va vous faire craquer !

Encore une idée maline et rigolote d'un designer. Imaginer une corne en cire arc-en-ciel. L'allumer, la voir fondre et s'écouler en couleur le long des yeux d'une chimère. C'est la poésie des licornes et c'est la beauté des cerveaux humains.

Nous on adore ! Et vous ?

Pour la commander, c'est ici et c'est 24€.