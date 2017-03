Romain Dauriac refuse de divorcer de Scarlett Johansson

L’annonce de l’annulation du divorce de Ben Affleck et Jennifer Garner est peut être en passe de faire des petits.

Romain Duariac et la belle Avengers, Scarlett Johansson, étaient bien partis pour divorcer, après seulement deux ans de mariage, mais dès l’officialisation du divorce (de la par de Scarlett et de son avocat) il y a quelques jours, le français et son propre conseil juridique a fait savoir à la presse qu’il refusait catégoriquement que son couple se sépare définitivement.

Il implore, médiatiquement parlant, Scarlett, pour qu’elle accepte de revoir sa position, et surtout qu’elle donne une nouvelle chance à leur couple, en particulier pour leur fille Rose Dorothy, âgée de 2 ans.

"C'est particulièrement triste pour notre fille, que Scarlett ait officialisé sa demande de divorce et rendu publics nos différends. Je l'implore de retirer son action et ne négocier avec nous. Nous sommes parents d'une adorable petite fille que nous devons encore pouvoir élever, pour partager avec elle ses joies et ses peines comme seuls des parents peuvent le faire"

Leur mariage daté du 1er octobre 2014 avait pourtant tout du conte de fée, l’actrice et le français filaient le parfait amour jusqu’à l’été 2016, qui serait le moment où le couple se serait séparé selon People.

Il est bien le loin le temps où Scarlett Johansson dédiait à son amoureux son César d’honneur. C’est d’ailleurs lui qui lui avait tant fait aimer la France. Elle avait même déclaré qu’elle n’avait jamais ressenti de sentiments aussi forts pour un homme.

Pour rappel, Romain Duriac est l’ancien rédacteur en chef de Clark Magazine, il dirige aujourd’hui une agence de création publicitaire.

