Les fans d'Harry Potter sont partagés. Parce qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Severus Rogue ne laisse pas indifférent.

C'est devenu une tradition du début du mois de mai. Tous les ans à cette époque, la plus célèbre romancière au monde s'excuse publiquement d'avoir tué certains personnages de la saga Harry Potter, morts sous sa plume lors de la fameuse "Bataille de Poudlard" (car celle-ci s'est déroulée le 2 mai 1998).

En 2015, elle avait rendu cette sorte d'hommage à Fred, l'un des jumeaux Weasley tué par un mangemort partisan de Lord Voldemort. Quelle tristesse que la perte de ce joyeux drille, aussi espiègle et courageux que son frère. Beaucoup de larmes avaient coulé.

Today I would just like to say: I'm really sorry about Fred. *Bows head in acceptance of your reasonable ire* — J.K. Rowling (@jk_rowling) 2 mai 2015

En 2016, elle s'était excusée d'avoir tué Rémus Lupin (parfois surnommé Lunard dans le livre). Et c'est vrai que c'était aussi triste de voir partir ce si gentil professeur loup-garou... Lui et Honk ont marqué l'histoire du sorcier, et la nôtre, durablement.

L'écrivain a poursuivi avec quelques tweets : "Dans un souci d'honnêteté totale, je dois aussi confesser que je n'avais pas décidé de tuer Lupin jusqu'à ce que j'écrive l'Ordre du Phoenix. Arthur a vécu, donc Lupin devait mourir. Je suis désolée. Je n'ai pas aimé le faire. La seule fois où mon éditeur m'a vue pleurer était au sujet du destin de Teddy". On la croit !

Once again, it's the anniversary of the Battle of Hogwarts so, as promised, I shall apologise for a death. This year: Remus Lupin. — J.K. Rowling (@jk_rowling) 2 mai 2016

Cette année, elle a demandé pardon pour la mort de Severus Rogue (ou Snape, pour les anglophiles qui nous lisent). Ce qui a eu deux conséquences. La première de clore un débat longtemps ouvert : Rogue était-il véritablement mort vu qu'on ne le revoyait pas parmi les morts qui reviennent dans la grande salle ? Visiblement, oui...

La seconde a été d'ouvrir un torrent de tweets concernant le personnage de Rogue, joué par le défunt acteur Alan Rickman, décédé en janvier 2016. Fallait-t-il ou non s'excuser de la mort d'un personnage aussi ambivalent que le sévère professeur de Potions ?

OK, here it is. Please don't start flame wars over it, but this year I'd like to apologise for killing (whispers)... Snape. *runs for cover* — J.K. Rowling (@jk_rowling) 2 mai 2017

Le mea culpa de Rowling a fait le buzz instantanément. Les internautes se sont enflammés, argumentant dans tous les sens. Gentil, pas gentil, fidèle, traître, courageux, lâche ? Les fans sont revenus sur son enfance, sa passion pour Lily Potter, ses relations catastrophiques avec Harry, son soutien à Dumbledore et à Voldemort, sa disparition due à la morsure de Naguini, le serpent du seigneur des ténèbres... Un personnage ambigu, controversé et finalement attachant ?

