Sculptures sur ballons... Impressionnant !

Un peu de talent et des ballons tout simplement !

Etant jeune, on a tous eu entre nos mains, au moins une fois, un chien ballon. Vous savez, ce truc pas très ressemblant que les clowns faisaient à la va-vite. Et nous on regardait ça comme s’ils avaient réalisé un Picasso sous nos yeux ! « Wouuuaaaahh »

Bah sachez que si on avait été des vraies princesses, un poil plus exigeantes, on ne se serait jamais contenté d’un simple chien ou d’une bête épée ! On aurait certainement demandé à l’artiste japonais Masayoshi Matsumoto de venir nous créer les plus belles sculptures sur ballons rien que pour nous !

Et faute d’y avoir eu le droit dans notre tendre enfance, je vous propose une séance de rattrapage ! Bon on ne pourra pas s’amuser avec, mais regardons pour le plaisir des yeux. Le gars est très très fort.

Vous aimez ? Alors retrouvez toutes les créations de Masayoshi Matsumoto sur son Facebook ou sur son Instagram.