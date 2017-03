Se faire tatouer à l'étranger : les bons réflexes

Rien de plus tentant que de se faire tatouer pendant un voyage. Mais encore faut-il prendre quelques précautions.

Sur un coup de tête ou après y avoir longtemps réfléchi, on peut être tenté de se faire tatouer à l'étranger. C'est l'occasion de ramener un souvenir unique, indélébile d'un beau voyage. Plus sympa qu'un mug ou qu'une photo, non ? Seulement, ce n'est pas toujours facile. En règle générale, un tatouage n'est déjà pas à prendre à la légère lorsqu'on le fait chez soi. A l'étranger, cela demande encore plus de préparation.

Etape 1 : choisir le bon tatoueur

Bien sûr, vous pouvez toujours rentrer dans le premier salon de tatouage qui croisera votre chemin. Mais mieux vaut tout de même vous renseigner un minimum avant. Le salon accepte-t-il les tatouages sans rendez-vous ou non ? Y a-t-il des délais ? Quel type de tatouage réalisent les artistes ? Quels sont les prix ? Autant de questions auxquelles on préfère avoir réponse avant de se faire encrer.

Pour choisir un salon de tatouage à l'étranger, petit conseil : commencez par jeter un coup d'oeil sur Yelp. Vous y trouverez des revues sur bon nombre d'artistes, et les commentaires et notes vous donneront une petite idée d'à qui vous pouvez faire confiance. Un artiste vous paraît parfait ? Filez sur les réseaux sociaux : la plupart des tatoueurs sont désormais présents sur Instagram, Facebook, Tumblr... Et dévoilent par l'occasion leurs books. L'occasion où jamais de savoir si leur style correspond à votre projet.

Etape 2 : renseignez-vous sur les règles d'hygiène

Eh oui ! Les règles d'hygiène ne sont pas les mêmes dans les salons de tatouages à travers le monde. Alors pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut faire un petit point sur Google avant de vous lancer : vous ne voudriez quand même pas attraper une infection, tout de même ! Ce sera également l'occasion de trouver l'équivalent des soins après-tatouage du pays où vous vous rendez, au cas où vous auriez zappé le tube de Bépanthène en faisant votre valise.

Etape 3 : lancez-vous !

Une fois toutes les précautions prises, il ne vous reste plus qu'à craquer pour votre nouveau tatouage et à passer sous les aiguilles. Promis, ce souvenir, vous l'aurez dans la peau toute votre vie !