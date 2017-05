Sharepay, la startup que les jeunes couples attendaient

Vous en avez marre d’alimenter votre compte joint, d’effectuer des dépenses de manière non-équitable ? Sharepay est ce qu’il vous faut !

Sharepay est l’application qui vous permet de faciliter toutes vos dépenses communes. Lors d’un achat en magasin ou en ligne avec la carte Sharepay (gratuite), le montant est partagé équitablement et prélevé directement sur les 2 comptes reliés dans l’app. Plus besoin de compte joint, Sharepay se charge de tout !

Sharepay offre également la possibilité, d’une part, d’adapter la participation des membres du couple selon leur capacité de financement et d’autre part, de définir un plafond par achat, hebdomadaire et mensuel. L’app informe le couple de chaque dépense effectuée et leur fait une synthèse mensuelle. Si ça n'est pas de l'organisation et de l'équité, qu'est-ce que c'est ?

Bref, Sharepay c’est que du positif en perspective !

Alors, c’est quand que vous adoptez la méthode Sharepay ?