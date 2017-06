SmartProspective, le retargeting en temps réel

Vous en avez marre des pubs ou d'être sans cesse tiraillé entre raison et tentation ? Et bien cette startup ne va pas arranger les choses !

Smart Prospective c’est quoi ?

Smart Prospective est une jeune startup proposant un outil permettant d’adapter l’affichage des points de vente en temps réel. Surfant sur le marché des technologies en exploitant notre société de consommation, cette startup a tout compris et a su clairement s’adapter à son environnement.

Mais comment ça fonctionne ? Le système récolte les données des individus à proximité et les analyse pour adapter le contenu diffusé sur les écrans. Effrayant non ? Nous savons tous que nos données sont exploitées à tout bout de champs par des entreprises, le fait qu’une startup le fasse sans se cacher ne devrait donc pas nous surprendre… Alors on rouvre le débat ?

Quoi qu’il en soit, la jeune société promet une hausse de la fréquentation des points de vente avec son algorithme magique. De quoi rendre heureux les commerces !

Alors, pour ou contre ?