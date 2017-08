Soigner dents et caries naturellement

Il n'y a pas que le dentifrice dans la vie !

Nos dents ne sont pas faites pour supporter la quantité de sucre que nous ingérons au quotidien. Certains d’entre nous sont plus sensibles que d’autres, et nous développons des caries, menant parfois à la dévitalisation d’une dent (on extrait le nerf de la dent et on la remplace par une fausse dent) ou plusieurs. C’est pour ça que je te propose aujourd’hui quatre petits conseils pour améliorer ton hygiène dentaire, régénérer tes gencives et favoriser la guérison des caries !

1. Passer du fil dentaire tous les jours

On est d’accord, le fil dentaire ou les brossettes tous les jours, c’est très pénible. Déjà qu’on se lave les dents deux ou trois fois par jour, si en plus il faut passer deux minutes supplémentaires à s’inspecter entre les dents… Mais oui c’est que deux minutes en fait, même pas ! Et le brossage de dents ne suffit pas puisque plein de petites cochonneries se calent entre les dents, là où la brosse à dents ne peut pas aller. Et il n’y a que le fil dentaire ou les brossettes en silicone qui peuvent les déloger.

2. Eviter les sucres raffinés

Ça paraît évident hein, mais pour se soigner, il faut arrêter d’ingérer le poison, même s’il est absolument délicieux. C’est difficile de supprimer tous les sucres, mais si on évite déjà les pâtisseries, les gâteaux, les bonbons, les sodas, les jus et les confitures, c’est déjà beaucoup mieux ! A travers les caries, les dents nous rappellent à l’ordre et il est toujours bon de les écouter.

3. Faire des bains de bouche à l’huile de coco

Si tu n’as pas encore entendu parler de l’huile de coco, c’est que tu vis sur une autre planète où ce cadeau des dieux n’existe pas. L’huile de coco a des bénéfices absolument innombrables, et l’hygiène dentaire en est un ! En plus de soigner les gencives et d’améliorer l’haleine, elle reminéralise les dents et les blanchit ! Pour que le bain de bouche soit vraiment efficace, il faut le faire le matin à jeun pendant 20 minutes avec une cuillère à soupe d’huile de coco, sans rien avaler bien sûr.

4. Manger des probiotiques

Connus pour leurs bienfaits sur la santé intestinale, les probiotiques sont aussi très conseillés pour la santé bucco-dentaire. Ils réduisent le Ph acide responsable des caries, ils calment l’inflammation des gencives et régulent la mauvaise haleine. On peut en prendre en compléments alimentaires, ou simplement en intégrer tous les jours dans notre alimentation ! On en trouve dans la choucroute, la sauce soja, la levure de bière, les olives, le miso, la kombucha, le tempeh, les cornichons, et même dans les bières à fermentation haute, appelées « bières de garde ».

Evidemment, ces conseils ne se substituent pas à l’avis et aux soins d’un dentiste ! Mais ils peuvent être complémentaires et ont même soigné des caries sur certaines personnes !