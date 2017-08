Sport et vacances, le couple impossible ?

On ne vous a jamais dit qu'impossible n'était pas français ?

On ne va pas se mentir dès qu'on part en vacances, on lâche un peu le sport et c'est une terrible erreur. Pour vous aider, Train Me vous partage quelques tips pour garder le rythme même loin de chez vous !

Ne prenez pas peur malgré tout... Il est bon aussi pour le corps d'avoir des petites coupures donc pendant les vacances, on peut se dire qu'on fait du sport 2 à 3 fois, avant la douche en rentrant de la plage. A ce sujet, petite info mes petits choux, il est préférable de faire 2 fois 1 heure par semaine que 15 minutes tous les jours donc pendant 3/4 jours vous soufflez mais quand vous vous lancez, vous y allez à fond ! En effet, il faut un peu de temps pour que le corps se mette en route et surtout qu'il entre en chauffe, pour un travail complet, il faut compter au minimum 45 minutes.

Mais sinon, de manière générale, voici quelques pistes pour assurer votre séance de sport :

Penser ses petites séances en forme de circuit.

Et là, vous vous dites, comment élaborer ce petit circuit ?

On fait des séries de 5 minutes avec 1 minute de pause et on les répète 5 à 6 fois. Pour chaque mouvement, on accorde 1min à 1min30. Il faut toujours être en mouvement. On termine la dernière série en ajoutant un peu de gainage. L'idée est de travailler plusieurs zones du corps donc on peut faire des squats, dal place, des crunchs, tout ce que vous voulez mais pensez à bien activer TOUT votre corps.

Chausser ses baskets

Si vous n'êtes pas trop fitness, on pense au footing. Dans votre valise, vous n'avez qu'à prendre une petite paire de baskets et un short. En terme de dépense calorique le footing est plutôt intéressant donc pensez à éliminer vos (petits) excès en sortant courir.

Passer à l'élastique

Sinon, on pense au TRX... Mais si, vous savez les gros élastiques qui aident à se muscler ! Ce qui est bien c'est qu'on peut l'emporter partout, donc au lieu de prendre une 27ème paire de chaussure, pensez à votre élastique, il sera plus utile.

Changer de sport

Variez les sports et tentez de nouvelles expériences en changeant de l'ordinaire, osez le paddle, c’est bons pour les bras et les abdos, faites des randonnées en famille ou entre amis pour travailler vos jambes ou encore prenez la route avec un vélo. Bon, et les plus chanceux, il y a évidemment la natation, là on est à fond sur tout le corps et en plus en cas de fortes chaleur, ça ne traumatise pas trop votre organisme. Ces changements feront du bien au corps puisqu'on travaille des zones pas habituées à s'activer. La clé du succès, c'est de faire d'autres sports, on s'évade !

Mais quand on est en vacances, on pense aussi à prendre soin de soi donc écoutez votre corps !