Superga, les petites baskets italiennes qui cartonnent

La petite entreprise de tennis créée à Turin en 1911 est aujourd’hui dans la cour des grands !

Depuis son modèle phare 2750 qu’elle avait commercialisé en 1925, la marque n’a cessé d’évoluer. Mais conforme à son image, elle a toujours su rester fidèle à son style et a ainsi conquis sa clientèle. Aujourd’hui, elle est la marque de référence pour les baskets à grosses plateformes. Solides et résistantes, ses paires sont à la fois imposantes et agréables bien qu’un peu lourdes. Niveau esthétique, plusieurs styles sont au menu allant de la petite paire casual à la grosse paire multicolore qui te fait prendre plus de 5 cm. Parmi la gamme féminine, les motifs et les couleurs sont très variés, il y en a pour tous les goûts ! Les hommes auront, pour leur part, un peu moins de choix !

On notera aussi que l’élément de différenciation de la marque est son service de personnalisation. Il permet au client de choisir un motif à peindre sur sa paire. Une option que Converse propose aussi dans une moindre mesure… Et même si ce procédé n’est encore que peu rependu en France, il cartonne à l’étranger !

Superga –Londres.Camden Town

Et pour la petite info, Superga s’est dernièrement associée à la marque Parisienne Cuisse de Grenouille pour nous proposer une paire légère et originale, calquée sur son modèle 2750. Parfaite pour l’été qui pointe le bout de son nez !

Je vous laisse y jeter un œil ;)

Leurs sites :

Cuisse de grenouille

Superga

