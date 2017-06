Sweakers®, la chaussette anti dérapage, idéale pour la piscine

Fini les peurs des glissades aux alentours de la piscine !

Qui n'a jamais demandé à ses enfants de ne pas courir au bord de la piscine, de peur qu'ils ne glissent, se fassent mal ou tombent à l'eau ? Personne !

Les inventeurs de Sweakers® vont aider à faire baisser la tension des parents inquiets grâce à ces chaussettes spécialement conçues pour être anti dérapantes. Elles sont d'autres qualités appréciables : anti-bactériennes et hygéniques, donc sans odeur, séchage rapide, lavables et donc durables, confortables, légères. Cerise sur le gâteau, elles sont un look plutôt sympa !

Comme les enfants sont incapables de ne pas courir, au moins, ces chaussettes limiteront les risques d'accidents.

Vous pouvez les trouver au prix de 20€ sur ockyz.