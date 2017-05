Top 3 des gestes du quotidien à ne pas faire !

Chaque jour, sans le savoir, on agresse notre corps … Et parfois nous le faisons même en pensant lui rendre service mais bien au contraire ! Voici un petit topo du top 3 des choses à ne surtout pas faire !

1 - La température de la douche

Beaucoup de personnes pensent que prendre une douche chaude est bon pour s'endormir et qu’une douche froide permet au corps de se réveiller … Et non ! En fait le corps baisse sa température lors du sommeil, alors prendre une douche fraîche le soir va donc l’aider à se rapprocher de sa « température de croisière » pour la nuit ! Inversement, une douche chaude le matin sera un bon signal pour se réveiller tout en douceur !

2 - Les shampoings réparateurs et fortifiants

Pipoooo ! Si vous êtes bien tous allés à vos cours de SVT, vous saurez que vos cheveux sont en fait rien de plus que des cellules mortes ! C’est d’ailleurs pour cela que vous n’hurlez pas de douleur chez le coiffeur. Utiliser des produits soit-disant réparateurs, aidant à fortifier votre chevelure est donc inutile ! Prenez des gélules de bières ou des comprimés de fer et votre investissement n’en sera que meilleur !

3 - Le bain de bouche

Bon on se doute bien que peu de personnes s’amusent à lire les notices d’utilisation, mais parfois c'est un tort. Il se trouve que les bains de bouche ne doivent surtout pas être utilisés quotidiennement. En effet, ces derniers déséquilibrent votre flore buccale ce qui peut être très nocif ... A utiliser avec modération !