TOP 3 des marques qui disent NON à Photoshop

Les retouches, les retouches... On en a marre !

Bon, on le sait, la majorité des photos en couverture de magazine, ou celles pour les campagnes publicitaires, etc. sont toutes plus ou moins retouchées. Bientôt les marques devront d’ailleurs mentionner sur leurs photos si elles ont effectivement modifié ou non les images. Un pas en avant vers l’acceptation de soi on l’espère ! En attendant, certaines marques ont déjà dit stop !

1) Desigual

Pour ma part, ce que fait Desigual ressemble à un assemblage de pets arc-en-ciel de licornes. Mais je salue leur prise de position alors toutes mes congratulations à à la marque !

''Beauty doesn’t only come in size zero. Diversity is the key to changing that”.@charlihoward Une publication partagée par Desigual (@desigual) le 15 Mai 2017 à 23h32 PDT

Desigual

''La beauté ne commence pas à la taille 0. La diversité est la clé qui peut changer ça" @charlihoward

2) Aerie

Aerie est une marque de lingerie et de maillots de bain qui n’a pas peur de montrer les femmes, les vraies ! Et même si on verra poser des mannequins taille 32 sur son insta, les photos postées par la marque sont toutes non retouchées et nous laissent entrevoir chaque imperfection ! Bravo Aerie !

"My size does not define who I am as a person." AerieREAL girl @raeannlangas shares how she learned to love the swim she’s in on the blog. (Link in bio!) Une publication partagée par aerie (@aerie) le 17 Mai 2017 à 16h54 PDT

Aerie

"Ma taille ne définit pas la personne que je suis" @raeannlangas

3) Dove

Et oui, notre petit savon préféré a lui aussi dit adieu aux retouches pour se rapprocher le plus de nous ! Histoire qu’on s’identifie un minimum et qu’on ne soit pas dépité toute nue dans notre douche…

Our bodies are beautiful – no retouching needed. Shout out to ITV’s @LooseWomen for proving it. #MyBodyMyStory #RealBeauty #Repost Une publication partagée par Dove Global Channel (@dove) le 2 Mai 2017 à 7h41 PDT

Dove

Nos corps sont magnifiques - pas de retouches nécessaires