Top 3 des meilleurs dessins animés des années 90 qui ont sombré dans l’oubli …

Je suis fan des films d’animation et j’ose espérer que ce top vous donnera l’envie de rejeter un p’tit coup d’œil à ces 3 pépites !

Bon, Disney c’est la base, ok. Sauf qu’en attendant, mon dessin animé préféré reste personnellement un DreamWorks : Spirit, l’étalon des plaines. Magnifique film d’animation avec au commande Bryan Adams et sa splendide voix mi roque mi sexy pour la BO, un régal.

Mais passons et revenons à nos moutons !

1) Anastasia (1997)

Film d’animation réalisé par Don Bluth comptant l’histoire fictive de la grande-duchesse Anastasia Nikolaïevna de Russie ayant été arrachée à sa famille jeune. On poursuit son histoire à la recherche de sa famille et toutes ses péripéties face au moche et méchant Raspoutine, toujours accompagné de sa chauve-souris. Une très belle réalisation pour un très beau film … A voir ou à revoir !

2) FourmiZ (1998)

DreamWorks ! Nous y voilà ! Belle production, dommage que Disney est voulu faire jouer la concurrence en sortant son film 1001 pattes la même année qui lui a injustement volé la vedette… FourmiZ raconte une jolie histoire d’amour entre une fourmi ouvrière et la princesse. Mais comme vous pouvez vous en douter cet amour impossible bla bla bla, on connait ! Mais ça nous fait toujours autant craquer !

3) Le Prince d’Egypte (1998)

Ma dernière petite pépite à moi ! J’adore ! Une bonne manière d’avoir sa p’tite culture sur Moïse sans avoir eu besoin de se farcir tout le bouquin, communément appelé la Bible. L’histoire de cet enfant qui avait été élevé par la famille royale et qui au final, se retourne contre elle pour libérer les esclaves. On se souviendra de la fameuse scène où il sépare la mer en 2, une scène culte !

Alors, lequel de ces films allez vous revoir ce soir ?