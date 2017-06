TOP 3 des meilleurs films d’animation d’Hayao Miyazaki

Des histoires à couper le souffle, des dessins splendides,... Voilà la recette pour de bons films d'animation ! Sauf que Miyazaki a l'ingrédient secret pour passer de "bon" à "excellent".

Les vrais amateurs de dessins animés savent qui est Miyazaki ! Pour les autres, je vais tenter de rattraper ce manquement impardonnable… Alors, avant de vous délivrer mon petit top personnel, parlons un peu Histoire.

Miyazaki, né en 1941 à Tokyo, est un dessinateur, réalisateur et producteur de films d'animation japonais. Il est le cofondateur du Studio Ghibli, dont le nom est la copie de celui qu’avaient donné les Italiens à leur avion de reconnaissance lors de la Deuxième Guerre Mondiale. Miyazaki, grand amateur d'aviation à ses heures perdues, décida d'y faire référence car son studio se devait d’être le véhicule pionner éclairant le secteur de l'animation japonaise. Je parie que vous ne le saviez pas !

Mais revenons à nos moutons et à mon classement…

1) La Princesse Mononoké

Magnifique long-métrage – mon préféré – qui a valu d’une part, le succès et la reconnaissance à son auteur à travers le monde entier, et d’autre part, qui a également illustré que l’amitié garçon/fille est parfois bien ambiguë !

Un film à voir ou à revoir pour les nostalgiques.

2) Le voyage de Chihiro

Un classique incroyable. Je salue et mets ce chef d’œuvre à la deuxième position de mon top 3. Avec ses 23 millions de spectateurs au Japon et ses 274 millions de dollars de recettes dans le monde, Le Voyage de Chihiro est le plus grand succès de l'histoire du cinéma japonais. On est subjugué par cette histoire racontant les péripéties d’un jeune petite fille entrant dans le monde des esprits.

Ps : le meilleur trailer est en anglais, désolé pour les anglophobes !

3) Le château dans le ciel

Une merveille, encore une fois, qui n'est d’ailleurs sortie qu’en 2003 en France, soit 17 ans après sa parution au Japon. Le château dans le ciel est une touchante histoire, pleine de surprises et de rebondissements. Rien à voir avec les Ponyo sur la falaise et autres Arrietty, le petit monde des chapardeurs que le studio a pondu par la suite…

Et vous, lequel préférez-vous ?