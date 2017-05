Top 5 des scènes de Disney qui nous ont fait pleurer

Préparez les mouchoirs !

Disney, c’est la base. Et dehors celui ou celle qui me dira le contraire ! Bon, depuis quelques temps je dois avouer que ça se dégrade un peu – un peu beaucoup. Les Disney d’aujourd’hui ne valent clairement pas ceux d’avant … Du coup, pour les nostalgiques, et un peu pour moi aussi, je vous ai préparé un petit top 5 des scènes les plus émouvantes !

1) La berceuse de la maman de Dumbo

Emouvant comme pas possible, c’est LE passage qui me fait pleurer à chaque fois et encore aujourd’hui ! Rien de plus magnifique et touchant que l’amour d’une mère…

2) La mort de la mère de Bambi

Je me souviens encore de la première fois où j’ai vu ce Disney, j’étais absolument INCONSOLABLE. Bambi arrive et crie « gagné !», mais peu à peu l’ambiance se noircit, les chœurs arrivent, la neige commence à tomber et l’espoir auquel on se rattachait de revoir la mère apparaître meurt doucement. Soudainement, cassure ! Le roi de la forêt nous ôte tout atermoiement : « ta mère ne pourra plus jamais être près de toi ». Un ton grave mais une voix apaisante, cette parole nous donne la folle impression de recevoir un couteau dans le cœur… ça y est, on pleure !

3) La mort de Mufasa dans le Roi Lion

Encore une fois, rien de plus déchirant qu’un passage mettant scène parent et enfant. Même procédé que pour Bambi avec l’espoir vain de l’enfant que tout ça n’est qu’un jeu puis prise de conscience. Les larmes nous viennent et la musique fait le reste !

4) L'abandon de Rox

Une maisonnette toute belle et toute mignonne, un chasseur tout moche et tout vilain, un contraste musical hors du commun, de l’amour, de l’affection à en crever et nous on chiale comme des bébés !

Ps : regardez toujours la route au volant hein

5) La transformation de Mulan

Bon, c’est la même rengaine, les parents et leurs enfants… Un sujet toujours aussi poignant et attendrissant et si on pleure quand il s’agit d’animaux, on pleure tout autant lorsque c’est relatif aux hommes !

Bon bah ça m'a donné envie de regarder de nouveau tous ces classiques ! Et vous ?