Trois activités insolites et ludiques pour se tonifier

Marre du step, de la zumba et du running ? Et si vous passiez à des sports plus originaux ?

L’on a beau entendre partout qu’il faut faire du sport, la pratique d’une activité physique demeure encore assez problématique pour certaines personnes. Pourquoi ? De toutes les raisons que l’on peut noter, la « flemme » reste l’une des championnes du classement. Pourtant, malgré cette flemme, vous ne pouvez vous empêcher d’envier (ou de rager) face à ces amis qui partagent régulièrement leur parcours running, leur nombre de calories brûlées au cardio ou leur session cross fit…

Rassurez-vous, il existe bien d’autres façon de se dépenser et si vous avez encore la flemme, il y a de fortes probabilités que vous n’ayez pas encore trouvé l’activité qui vous convient. En voici quelques-unes à tester, aussi insolites que ludiques. Tout simplement parce que se dépenser c’est bien, mais en s’amusant c’est beaucoup mieux.

1. L’option régressive : Le Hula-Hoop

Non, ce n’est pas une plaisanterie, et oui il s’agit bien de ce jeu au parfum d’enfance, qui consiste à faire tourner un cerceau autour de la taille. Surclassé au rang d’activité physique, le « hooping » est à présent une discipline à part entière.

Le principe : Il reste bien évidemment le même, seule différence : le cerceau, plus large et plus lourd. Le challenge est donc de faire tourner cet anneau autour de la taille pour commencer, puis des bras, des genoux et même du cou pour les plus expérimentées.

Il existe plusieurs types de cerceaux, les plus légers accentueront le cardio tandis que les plus lourds mettront l’accent sur le travail musculaire.

Bienfaits : une amélioration de la coordination et de l’équilibre, un exercice à la fois parfait pour la santé cardiovasculaire et pour tonifier les muscles du dos, des fessiers, des hanches, et bien-sûr des abdos. C’est un excellent moyen pour s’affiner et/ou perdre du poids, équivalent à de la course à pied sur tapis !

Le petit plus : On peut pratiquer le hooping n’importe où (chez soi ou en cours collectifs), et près de 400 calories peuvent être brulées pour séance d’une heure !

Plus d’infos disponibles sur hulahoopboutique et sur hoopera.

2. L’option aquatique et glamour : l’Aqua Pole Dance

Le nom de cette activité ne laisse pas beaucoup de place au mystère. Il s’agit de faire du pole dance, cette pratique sportive devenue phénomène depuis quelques années, mais dans l’eau.

Principe : A l’image de l’aquabike ou de l’aquagym, un cours d’aqua pole dance consiste en un enchaînement de figures traditionnelles du pole dance (spin, fireman, caroussel, cupid) dans l’eau, à l’aide d’une barre plongée dans une piscine peu profonde. Ces figures, réputées fastidieuses (voire irréalisables) sur la terre ferme, se verront (très) facilitées par la sensation de légèreté ressentie. Le tout, exécuté en musique afin de pouvoir constituer une véritable chorégraphie durant 1h.

Bienfaits : Un réel exercice cardiovasculaire et musculaire malgré un corps qui paraît bien plus léger qu’à l’accoutumé. En bref : oui c’est plus facile mais non ce n’est pas moins efficace pour autant. Les muscles sont très sollicités, et ce durant toute une séance, notamment ceux des bras, des jambes et de la ceinture abdominale. A noter également que l’aqua pole dance permet de gagner en souplesse et en agilité.

Le petit plus : Activité parfaite pour les articulations, qui sont protégées grâce à l’eau. Le risque de blessures est donc beaucoup plus faible. Aucune contre-indication particulière à l’horizon, il s’adresse à toutes personnes qui aiment passer un peu de temps dans l’eau ! (Ah oui et on ne transpire pas !)

Plus d’infos disponibles sur guide-piscine

3. L’option feel-good : Le Fly Yoga

Créé par Florie Ravinet à l’aide de kinésithérapeutes, le Fly Yoga est une discipline qui mêle yoga classique, pilates, gymnastique et art du cirque.

Principe : L’activité consiste en l’exécution et l’enchaînement de positions, suspendu dans les airs grâce à un hamac accroché au plafond. Chaque cours d’une heure débute par une séance de méditation pour ensuite alterner postures aériennes et mouvements avec appuis au sol, et conclure par un moment relaxation.

Bienfaits : Le Fly Yoga est une véritable activité de renforcement musculaire intensive, accompagnée d’un supplément douceur. L’état de suspension conduit chaque participant à travailler les muscles du corps, en déséquilibre constant tout au long de la séance, tout en alternant les différentes positions. Fidèle tout de même au yoga classique, la discipline est également bénéfique pour exercer sa respiration et bien sûr améliorer sa souplesse. Le Fly Yoga s’adresse à tout le monde, il est particulièrement indiqué aux personnes qui souffrent du dos et des articulations.

Le petit plus : Une activité qui fait travailler le corps et l’esprit. La sensation d’apesanteur procure un véritable sentiment détente. Une séance de Fly Yoga est un parfait remède anti-stress !

Plus d’infos disponibles sur fly-yoga.