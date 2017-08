Trois séries Made in UK pour un après-midi binge-watching

En panne de séries à regarder ? En voici trois qui devraient vous plaire !

S’il vous arrive d’être à la recherche de nouvelles séries à découvrir pour le simple plaisir d’enchaîner frénétiquement des épisodes, s’aventurer de l’autre côté de la Manche est un très bon moyen de trouver des perles de divertissement. Voici donc 3 séries décalées, 100% britanniques, qui méritent le détour.

Fleabag

Le pitch :

Fleabag est une jeune femme étonnante qui tient un café désert en plein Londres, et mène une vie désordonnée sur tous les plans.

Il faut absolument regarder cette série parce que :

Fleabag est une comédie unique en son genre. Créée par son interprète principale, Phoebe Waller-Bridge, la série mélange avec brio drame et comédie. Nous voici donc transporté dans le quotidien de Fleabag, délurée, sans limites, qui consomme la vie sans aucune économie. Inconsciente, menteuse à tendance cleptomane, la jeune femme s’adresse directement au téléspectateur et ne nous dissimule aucun défaut. Malaise et situations gênante sont bien sûr au menu de cette comédie tellement britannique.

Disponible sur Amazon video

Chewing Gum

Le pitch :

Tracy Gordon, est une jeune femme de 24 ans vivant à Tower Hamlets, district de l’est londonien. Toujours vierge, élevée par une mère ultra croyante, et vouant un culte à Beyoncé, Tracy est fermement décidée à en apprendre davantage sur le monde qui l’entoure et devenir adulte. La première mission qu’elle se fixe : perdre sa virginité…

Il faut absolument regarder cette série parce que :

Chewing Gum est une série ultra originale, sans aucun équivalent. Entièrement créée par Micaela Coel, son actrice principale, la série nous plonge dans l’univers farfelu et haut en couleurs de Tracy, une jeune femme inattendue, drôle (un peu barrée), touchante, candide, et déterminée. Les personnages qui partagent son quotidien rivalisent quant à eux de loufoquerie. Décalée au possible, sans filtre, l’histoire nous entraîne dans une suite de situations insolites, absurdes, et souvent gênantes. Chewing Gum est une série qui ose tout et ça fait du bien !

Disponible sur Netflix

Lovesick

Le pitch :

Suite à un examen médical de routine, Dylan apprend qu’il est atteint de Chlamydia. La maladie étant sexuellement transmissible, il se voit dans l’obligation de contacter chacune de ses ex petites amies, de celles qui lui ont brisé le cœur, afin de les en informer.

Il faut absolument regarder cette série parce que :

Lovesick est une série touchante sans prétention. Drôle, crue, et parfois triste, cette dramédie met en scène un trio d’amis original et des personnages attachants, réalistes, qui nous ressemblent. La série invite le spectateur dans l’intimité de 3 personnages résolument différents et s’attardera sur la complexité de l’amitié et des sentiments. Dans la même veine que des séries telles que Casual ou Master of None, Lovesick est une petite série qui se regarde tranquillement.

Disponible sur Netflix